Годинник отримав назву Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro. Гаджет має яскравий проглумлений пластиковий корпус та доступний у двох кольорових варіантах.
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Особливості дитячого смартгодинника Xiaomi
Годинник отримав великий 1.78-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 448×368p. Що цікаво, панель оснастили краплеподібним вирізом. На ньому встановили фронтальну камеру на 5 МП.
Годинник Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi
Цікавою особливістю новинки стала додаткова камера вмонтована грань годинника. Модуль камери на 13 МП зручно розташований збоку від ремінця.
Бокова камера Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi
Окрім вищезазначених особливостей годинник низку додаткових характеристик та функцій.
- Смартгодинник обладнаний 1 ГБ оперативної пам'яті та має накопичувач з об'ємом у 8 ГБ.
- Пристрій має NFC для безконтактної оплати та інших функцій і GPS для визначення розташування.
- Також годинник отримав стандартний набір датчиків для вимірювання пульсу, а також він вміє розрізняти низку спортивних режимів.
- Годинник підтримує відеодзвінки та сповіщення з популярних програм.
Ціна та доступність
Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro наразі доступний для покупки лише у Китаї. Ціна його сягає 200 доларів. Коли пристрій вийде на глобальний ринок наразі не відомо.