Годинник отримав назву Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro. Гаджет має яскравий проглумлений пластиковий корпус та доступний у двох кольорових варіантах.

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Особливості дитячого смартгодинника Xiaomi

Годинник отримав великий 1.78-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 448×368p. Що цікаво, панель оснастили краплеподібним вирізом. На ньому встановили фронтальну камеру на 5 МП.

Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro
Годинник Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi

Цікавою особливістю новинки стала додаткова камера вмонтована грань годинника. Модуль камери на 13 МП зручно розташований збоку від ремінця.

Бокова камера
Бокова камера Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro / Фото Xiaomi

Окрім вищезазначених особливостей годинник низку додаткових характеристик та функцій.

  • Смартгодинник обладнаний 1 ГБ оперативної пам'яті та має накопичувач з об'ємом у 8 ГБ.
  • Пристрій має NFC для безконтактної оплати та інших функцій і GPS для визначення розташування.
  • Також годинник отримав стандартний набір датчиків для вимірювання пульсу, а також він вміє розрізняти низку спортивних режимів.
  • Годинник підтримує відеодзвінки та сповіщення з популярних програм.

Ціна та доступність

Xiaomi Mi Rabbit Children's Learning Watch 5 Pro наразі доступний для покупки лише у Китаї. Ціна його сягає 200 доларів. Коли пристрій вийде на глобальний ринок наразі не відомо.