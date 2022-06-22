Наслідуючи концепцію 2-в-1, апарат здатний виступати як у ролі планшета, так і ноутбука (при підключенні магнітної клавіатури). Також доступні й інші аксесуари, які перетворюють планшет в універсальний інструмент.

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Технічні характеристики Xiaomi Book S 12.4

Габарити : 294×197×8,95 мм, 720 г

: 294×197×8,95 мм, 720 г Дисплей : 12,35", 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорний, Gorilla Glass 3

: 12,35", 2560×1600 (16:10), LCD, сенсорний, Gorilla Glass 3 Процесор : 8-ядерний Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680

: 8-ядерний Qualcom 8cx Gen 2, 2,84 ГГц, Adreno 680 Пам'ять : 8 ГБ оперативної LPDDR4X, 256 ГБ постійної, слот для microSD

: 8 ГБ оперативної LPDDR4X, 256 ГБ постійної, слот для microSD Камера : 13 Мп (основна), 5 Мп (фронтальна)

: 13 Мп (основна), 5 Мп (фронтальна) Батарея : 38 Вт/год

: 38 Вт/год ОС : Windows 11 S

: Windows 11 S Зв'язок: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, аудіоджек.

Дисплей з максимальною яскравістю 500 ніт підтримує 100% колірної палітри DCI-P3 та стилус Xiaomi Smart Pen, який продається окремо. Ще один аксесуар – клавіатура-чохол із вбудованим трекпадом. Планшет має стереодинаміки та два мікрофони.

Анонс Xiaomi Book S 12.4: дивіться відео

У Європі Xiaomi Book S 12.4 коштує 699 євро (≈21806 гривень). У подарунок пропонується клавіатура, що підключається до пристрою.

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Ринок мобільних пристроїв та планшетів не часто тішить оригінальними ґаджетами. Однак часом виходить справді цікавий пристрій, який може здивувати і частенько це трапляється саме в Китаї. Так, в піднебесній анонсували відверто незвичний смартфон з фізичною клавіатурою, який зовні нагадує стару добру "трубку".

Попри те, що смартфон схожий на кнопковий телефон, він має цілком серйозні технічні характеристики і повноцінну Android 12 прямо з коробки. До того ж тут є сенсорний екран. А ще пристрій може похизуватися, мабуть, найбільш незвичним розташуванням фронтальної камери, яке ви могли бачити. Детальніше про Duoqin F22 Pro читайте у нашому матеріалі.