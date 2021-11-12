Xiaomi представила в Україні фітнес-браслет Redmi Smart Band Pro – акційна пропозиція

Компанія Xiaomi представила в Україні новий фітнес-браслет Redmi Smart Band Pro. Ґаджет вирізняється яскравим AMOLED екраном, низкою цікавих характеристик та приємним цінником.

Детальніше про екран

Redmi Smart Band Pro отримав 1,47-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який відображає картинку зі щільністю 283 ppi. Завдяки 100% охопленню колірного простору NSTC та максимальній яскравості 450 ніт екран пристрою відображає яскраві та соковиті кольори.

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Тренування та здоров'я

Пристрій пропонує в сукупності понад 110 режимів тренувань, зокрема водні види спорту, ігри з м’ячем, зимові види спорту, танці тощо.

Redmi Smart Band Pro має також низку оновлених функцій контролю за здоров’ям, наприклад, відстеження рівня насичення крові киснем під час сну, що є життєво важливим для здоров’я, а також цілодобовий моніторинг серцевого ритму. Задля комплексного оцінювання стану здоров’я оновлена функція моніторингу якості сну фіксує денний сон, а також фази глибокого та швидкого сну.



Фітнес-трекер Redmi Smart Band Pro / Фото Xiaomi

Автономність

Redmi Smart Band Pro легко заряджається за допомогою магнітного зарядного пристрою, що забезпечує до 14 днів автономної роботи від одного заряду, а 5 хвилин зарядки вистачить для користування пристроєм впродовж 2 днів.

Також за допомогою Redmi Smart Band Pro можна:

керувати камерою;

відтворювати музику.

Важливо зазначити, що фітнес-браслет витримує занурення у воду з тиском до 5 ATM (можна носити під час плавання та навіть у душі).

Ціна, доступність та акція

Новинку можна придбати у магазинах техніки вже з 12 листопада. Повна ціна Redmi Smart Band Pro становить 1499 гривень.

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