Компанія Xiaomi, яка вже має у своєму асортименті безліч пристроїв для дому, представила розумну електричну скороварку Mijia. Вона дозволяє швидко приготувати їжу, а також має 8 різних ступенів захисту.

Почати готувати можна через додаток Mijia, натиснувши всього одну кнопку. Розумна скороварка оснащена чашею об'ємом 2,5 літра, чого вистачає для приготування восьми порцій рису, пише Gizmochina.

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Що відомо

Розумна електрична скороварка Mijia має піковий тиск 70 кПа і може підвищити температуру кипіння води до 115 градусів Цельсія. Під дією високої температури і високого тиску їжа стає м'якшою, а швидкість приготування значно збільшується.



Скороварка від Xiaomi / Фото Xiaomi

Звичайна рисоварка готує рис за 40 хвилин, а скороварка може приготувати таку ж кількість рису за 21 хвилину. Крім того, звичайній рисоварці потрібно 4 години, щоб приготувати шматок м'яса, а пристрій Xiaomi може зробити це за 50 хвилин.

Через додаток можна отримати рецепти з описом інгредієнтів і етапів. Електрична скороварка також отримала режим готування без кришки, яка легко знімається.

Ціна

За скороварку потрібно віддати близько 40 доларів – 1 140 гривень.