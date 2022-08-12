Флагманська модель розумного годинника Xiaomi на 46 міліметрів може похвалитися круглим AMOLED-екраном з вузькими рамками та корпусом з нержавіючої сталі. Прийом попередніх замовлень уже розпочався.

Цікаво Samsung представила годинники Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro: характеристики, ціни та фото

Характеристики Xiaomi Watch S1 Pro

Серед основних характеристик:

Екран діагоналлю 1,47 дюйма й роздільною здатністю 480×480 пікселів.

Акумулятор ємністю 500 міліампер-годин. Час автономної роботи сягає 14 днів.

Заявлено нове покоління швидкої бездротової зарядки.

Присутній захист від води (5АТМ).

У наборі також GPS, Bluetooth 5.0 та NFC.

Годинник пропонує постійне відстеження пульсу та рівня кисню в крові . Є функція вимірювання температури шкіри.

. Є функція вимірювання температури шкіри. Підтримується понад сотня спортивних режимів (біг, їзда на велосипеді, альпінізм, тріатлон, басейн, еліптичний тренажер, гребний тренажер та інше) та бігові курси різного рівня.

Також годинник отримав підтримку додатків сторонніх розробників.



Xiaomi Watch S1 Pro / Фото Xiaomi

В операційну систему вже завантажено понад 100 циферблатів, додатки NetEase Cloud Music, Scientific Calculator, Tick List. Xiaomi Watch S1 Pro підтримують дзвінки через Bluetooth (є мікрофон і динамік). Крім того, за допомогою годинника можна керувати різними інтелектуальними пристроями Xiaomi, наприклад, регулювати звук на Xiaomi Smart Speaker або перемикати канали на Smart TV.

Годинник працює на базі MIUI Watch.



Xiaomi Watch S1 Pro / Фото Xiaomi

Ціна

Новинку можна купити за 1499 юанів – від 222 доларів. При покупці можна вибрати різноманітні ремінці, включаючи шкіряні та сталеві.