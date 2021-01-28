Xiaomi представила робот-пилосос з функцією самоочищення пилозбірника

Робот-пилосос здатний навести порядок навіть у великій квартирі, але від власника все одно потрібно періодично очищати пилозбірник розумного помічника. Компанія Xiaomi запропонувала рішення і цієї проблеми: новий Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum отримав спеціальну систему самоочищення, позбавляючи користувачів від щоденної рутини.

Джерело: Gizmochina

Після того як робот закінчує прибирання, він повертається на спеціальну станцію для збору пилу. Вона автоматично всмоктує все сміття з контейнера пилососа у великий стаціонарний мішок об'ємом в три літри, а також проводить обробку пристрої озоном для дезінфекції.

Цікаво Xiaomi представила домашній скалер для видалення зубного нальоту

Інші важливі особливості пилососа

Що стосується самого приладу, то він оснащений лідаром нового покоління для сканування дому та складання карти. Апарат також отримав резервуар для води і підтримує режим вологого прибирання. За запевненням виробника, на одній "заправці" контейнера місткістю 250 мілілітрів вистачить, щоб протерти підлогу на площі до 300 квадратних метрів.



Пилосос Xiaomi Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum

Ціна

Вартість робота-пилососа Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum в Китаї становить 463 долари (≈13 048 гривень).