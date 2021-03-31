На своїй презентації китайська компанія Xiaomi показала стільки різних пристроїв, що розмови про них не вщухатимуть ще довго. Крім, звісно, смартфонів, одними з очікуваних пристроїв були ноутбуки. Виробник не підвів: Mi Laptop Pro показали і розповіли про його характеристики.

Портативні комп'ютери Mi Laptop Pro нового покоління дебютували з діагоналлю дисплея 15,6 і 14 дюймів. Старша версія отримала високоякісний екран OLED формату 3.5K з роздільною здатністю 3456x2160 пікселів і співвідношенням сторін 16:10.

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Інші характеристики

Панель екрану займає 93 відсотки площі кришки завдяки дуже тонким рамкам. Захищає його скло Gorilla Glass. Заявлено 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3. Панель такого ж типу використовується у флагманських смартфонах Xiaomi. Максимальна яскравість екрану становить 600 кд/м2, що досить багато для ноутбуків.



Mi Laptop Pro 15 / Фото Xiaomi

14-дюймова модель забезпечена матрицею LCD формату 2.5K з роздільною здатністю 2560x1600 точок. Дисплей має частоту оновлення 120 Гц.

Ноутбуки працюють на процесорах Intel Core одинадцятого покоління: це може бути чіп Core i7-11370h або Core i5-11300h. Графічна підсистема, залежно від модифікації, використовує прискорювач Intel Iris X або дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX450 з 2 ГБ відеопам'яті.



Mi Laptop Pro 14 / Фото Xiaomi

Всі версії оснащуються 16 гігабайтами оперативної пам'яті DDR4 і твердотільним накопичувачем на 512 гігабайтів. Присутні адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi 6, інтерфейси USB Type-C і Thunderbolt 4, стандартне 3,5-мм аудіогніздо.



Mi Laptop Pro / Фото Xiaomi

Старша версія має габарити 348,4х237,5х16,3 міліметра, молодша — 315,6х220,4х15,6 міліметра. Вага становить відповідно 1,8 і 1,5 кілограма. Ноутбук має товщину всього 15,9 мм. Корпус виконаний з авіаційного алюмінію 6-ї серії.

У новинках встановлена акумуляторна батарея ємністю 66 Вт*год, яка підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт.

Ціни

Ціни починаються з 990 доларів за модель на базі Core i5 з 16 гігабайтами оперативної пам'яті і 512 ГБ SSD. Версія на Core i7 коштує 1200 доларів з таким же об'ємом пам'яті. На комп'ютерах встановлена операційна система Windows 10.

На Xiaomi Mi Laptop Pro 15 можна оформити попереднє замовлення в Китаї вже сьогодні, продажі почнуться 2 квітня. У травні анонсували вихід 15-дюймового ноутбука на базі AMD Ryzen 5000h.



Mi Laptop Pro / Фото Xiaomi