Xiaomi представила фірмову оболонку MIUI 12.5 для Android. За словами компанії, вона стала легшою, швидшою і економнішою до ресурсів, ніж її попередниця. Презентація бета-версії відбулась одночасно з наступним флагманом Xiaomi Mi 11 – першого в світі смартфона на Snapdragon 888.

У компанії заявили, що MIUI 12.5 була переписана. Використання пам'яті вдалося скоротити приблизно на 20 відсотків, пам'яті у фоновому режимі — в середньому на 35 відсотків, а енергоспоживання системних додатків знизилося приблизно на 25 відсотків, пише fonearena.

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Що нового

Система отримала оновлені алгоритми рухів MIUI AI та поліпшену анімацію. Оболонка також пропонує новаторський дизайн динамічної візуалізації та нові снігові шпалери, на яких відображена вершина гори Сігунян в провінції Сичуань — на шпалерах змінюється освітлення, тіні і хмари в реальному часі протягом 24 годин. Є й інші локації, що відносяться до Греції та Італії.



MIUI 12.5 отримала багато візуальних оновлень, зокрема, нові динамічні шпалери / Фото fonearena

Покращено можливості захисту конфіденційності при роботі з буфером обміну: оболонка показує, який додаток зчитує вміст буфера обміну і має до нього доступ. MIUI 12.5 включає нові функції для альбомів і нововведення в області конфіденційності при роботі з браузером і Xiaomi App Store.

Нова оболонка забезпечує покращену взаємодію між смартфонами та ноутбуками: користувач зможе переглядати повідомлення на комп'ютер, копіювати текст на мобільному і вставляти його на комп'ютері, відкривати фотографії і вебсторінки зі смартфона на ПК.



MIUI 12.5 дозволить легко переносити дані між смартфоном і комп'ютером / Фото fonearena

Також в MIUI 12.5 додані природні звуки повідомлень, створені спільно зі світовими звукооператорами. Пропонуються звуки на основі чотирьох місцевостей: тропічних лісів Південної Америки, Австралії, савани Східної Африки та Полярного кола. За словами Xiaomi, будуть змішуватися і поєднуватися понад 120 звуків різних істот. Додані нові системні звукові ефекти з акцентом на об'ємне звучання.

Список пристроїв, які отримають внутрішню бета-версію MIUI 12.5 з 28 грудня і публічну бета-версію пакетами з середини січня 2021 року:

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Redmi Note 9

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30S Extreme Edition

Redmi K30i 5G

Mi 10 Lite

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi CC9e

Mi 9 SE

Mi 9

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Стабільне оновлення MIUI 12.5 буде випущено для цих пристроїв наприкінці квітня 2021 року:

Mi 11

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Оновлення для інших моделей анонсують пізніше. Цей список призначений тільки для Китаю, а про глобальне розгортання буде оголошено пізніше. Загалом оболонка MIUI 12.5 повинна з часом бути випущена на всіх пристроях, на яких сьогодні працює MIUI 12.