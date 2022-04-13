Однією з основних переваг вентилятора є можливість циркуляції повітря по всьому будинку за 2 хвилини завдяки продуктивності 29 метрів з хвилину. Він також поставляється з автоматичною обертовою головкою з надшироким кутом повороту. Інші функції включають датчик температури та вологості, а також дальню глибоку циркуляцію.

Не пропустіть Особлива технологія нової рації від Xiaomi дозволяє зв'язуватись на відстані у 5000 кілометрів

Особливості роботи вентилятора

Вентилятор Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan створює вихровий потік зі швидкістю до 6,5 м/с, а відстань подачі повітря досягає 16 метрів, що забезпечує глибоку циркуляцію повітря у всьому будинку.

Крім того, вентилятор підтримує горизонтальний поворот на 150° і нахил на 90°, що дозволяє охоплювати якнайбільше простір. При вимиканні вентилятора головка повертається у вихідне положення.



Вентилятор здатен забезпечити швидку циркуляцію повітря у будинку / Фото Xiaomi

У вентилятор вбудований високоточний датчик температури та вологості. В інтелектуальному та в сплячому режимі він може автоматично підбирати швидкість роботи та інтенсивність обдування відповідно до різних умов навколишнього середовища в приміщенні.

Кілька цікавих особливостей: