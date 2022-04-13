Однією з основних переваг вентилятора є можливість циркуляції повітря по всьому будинку за 2 хвилини завдяки продуктивності 29 метрів з хвилину. Він також поставляється з автоматичною обертовою головкою з надшироким кутом повороту. Інші функції включають датчик температури та вологості, а також дальню глибоку циркуляцію.
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Особливості роботи вентилятора
Вентилятор Xiaomi MIJIA Smart DC Variable Frequency Standing Fan створює вихровий потік зі швидкістю до 6,5 м/с, а відстань подачі повітря досягає 16 метрів, що забезпечує глибоку циркуляцію повітря у всьому будинку.
Крім того, вентилятор підтримує горизонтальний поворот на 150° і нахил на 90°, що дозволяє охоплювати якнайбільше простір. При вимиканні вентилятора головка повертається у вихідне положення.
Вентилятор здатен забезпечити швидку циркуляцію повітря у будинку / Фото Xiaomi
У вентилятор вбудований високоточний датчик температури та вологості. В інтелектуальному та в сплячому режимі він може автоматично підбирати швидкість роботи та інтенсивність обдування відповідно до різних умов навколишнього середовища в приміщенні.
Кілька цікавих особливостей:
- По-перше, це "розумний" пристрій Xiaomi, який може зв'язувати інші прилади, включаючи осушувачі, кондиціонери, зволожувачі, системи опалення тощо.
- По-друге, судячи з фотографій, вентилятор бездротовий, але ємність акумулятора і час роботи без підзарядки не уточнюються.