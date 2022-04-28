"Розумний телевізор" отримав матрицю формату 4К з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів. Завдяки вузьким рамкам екран займає приблизно 95,4% площі поверхні пристрою.

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Залізо Redmi A58 2022

Телевізор працює на базі процесора із чотирма обчислювальними ядрами, який доповнюється 1,5 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм постійної флеш-пам'яті пристрою становить 8 Гбайт.

За звук у телевізорі відповідає аудіосистема з двома 10-ватними динаміками, які, як зазначається, забезпечують насичені низькі частоти.



Смарт-телевізор Redmi A58 2022 / Фото Xiaomi

Смарт-телевізор має обладнаний стандартними функціями та роз'ємами:

бездротовий адаптер Wi-Fi з підтримкою частотного діапазону 2,4 ГГц;

два інтерфейси HDMI;

два порти USB;

гніздо RJ45 для мережного кабелю;

стандартний AV-інтерфейс.

телевізор може взаємодіяти з іншою технікою для розумного будинку.

Ціна Redmi A58 2022

Придбати панель Redmi A58 2022 можна за орієнтовною ціною 260 доларів США (≈8000 гривень).