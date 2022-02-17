Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 із чіпом Qualcomm

Китайська компанія Xiaomi анонсувала маршрутизатор Redmi Router AX5400 з можливістю використання в бездротових мережах. Новинка відповідає стандарту Wi-Fi 6 або IEEE 802.11ax.

Чим особливий маршрутизатор

Роутер побудований на процесорі Qualcomm IPQ5018 з двома обчислювальними ядрами та блоком NPU (Neural Processing Unit) для прискорення операцій, пов'язаних зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Об'єм оперативної пам'яті складає 512 Мбайт.

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Пристрій має мережний порт 2.5GbE, три роз'єми 1GbE LAN і порт 1GbE WAN. Допускається підключення до 248 клієнтів. Новинка автоматично розпізнає мобільні ігрові сценарії та зменшує затримку на 20%.

Реалізовано засоби безпеки WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE. Згадана підтримка технологій OFDMA (розрахована на багато користувачів версія цифрової модуляції OFDM) і MU-MIMO (розрахований на багато користувачів вхід / множинний вихід).

Новинка належить до ігрового класу.

У передній частині є підсвічування з можливістю відтворення 16 мільйонів колірних відтінків.

Є чотири зовнішні антени.



Маршрутизатор Redmi Router AX5400 / Фото Xiaomi

Ціна

Придбати маршрутизатор Redmi Router AX5400 можна буде за орієнтовною ціною 95 доларів.