Xiaomi представила лампу, яка не випромінює синє світло, захищаючи очі під час читання

Компанія Xiaomi представила незвичайну розумну лампу. В її основі лежить нове джерело світла з функцією захисту очей, тому її рекомендують для читання та письма

У лютому 2021 року Xiaomi випустила вельми цікавий ґаджет, у якому поєднала світильник та Bluetooth-динамік. Продукт виявився вельми популярним – головну роль у цьому зіграла саме лампа, яка не випромінює синє світло. Тому компанія вирішила розділити ці два пристрої та окремо випустити розумну лампу. Новинка отримала назву Midian Light-sensing Reading Lamp.

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Як це працює

В основі нового джерела світла лежить золотисто-жовтий світлодіод на кремнієвій підкладці.

Лампа для читання та письма з захистом очей має оптичну конструкцію з подвійним кільцем, яка поєднує в собі робоче біле світло і не випускає синє.

Що таке синє світло і чи небезпечне воно для людини Синє світло є частиною видимого спектра, який сприймає людське око. У більшості випадків воно не є небезпечним, однак може певною мірою впливати на організм людини. Саме таке світло випромінюють екрани мобільних і комп'ютерних пристроїв. У першу чергу страждає сон. Під впливом синього спектра світла, наприклад, від люмінесцентної лампи чи смартфона, порушується вироблення мелатоніну, внаслідок чого виникають порушення сну, такі як безсоння. При цьому навіть коли людина засинає, якість сну знижена. Тому медики рекомендують за кілька годин до засипання не користуватися електронними пристроями з екранами.



Midian Light-sensing Reading Lamp / Фото Xiaomi

У Midian Light-sensing Reading Lamp також є вбудований інтелектуальний алгоритм розпізнавання світла.

Після включення світлочутливої функції настільна лампа буде продовжувати визначати яскравість навколишнього освітлення.

Завдяки інтелектуальному алгоритму яскравість лампи регулюється автоматично, а освітлення робочого столу завжди підтримується на оптимальному рівні.



Midian Light-sensing Reading Lamp / Фото Xiaomi

Midian Light-sensing Reading Lamp використовує високоякісні білі світлодіодні чіпи, тепле біле світло 4000K, високий індекс передачі кольору, а центральне освітлення може досягати 2000 люкс.

Конструкція забезпечує велику площу освітлення.

На стадії збору коштів ціна Midian Light-sensing Reading Lamp становить 62 долари, а потім збільшиться до 125 доларів.