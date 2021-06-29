Xiaomi представила дверний замок з камерою, цифровою панеллю та сканером відбитків

Xiaomi представила дверний замок Auto Smart Door Lock Pro. Пристрій недешевий, проте отримав пристойну функціональність.

Замок представили у Китаї. Особливістю Auto Smart Door Lock є вбудована камера з надширококутним об'єктивом з кутом огляду 172 градуси. Крім камери, в замок вбудована ручка, цифрова панель і дзвінок. По суті, новинка є рішенням "все в одному".

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Переваги розумного замка

Камера дозволяє вести відеоспостереження за територією біля вхідних дверей. Вона ж виводить картинку на екран смартфона, коли гість дзвонить у дверний дзвінок. При відповідному налаштуванні вона запише і відправить у хмарне сховище короткі ролики з відвідувачами біля дверей. Також камера забезпечує розпізнавання облич господарів. Виробник заявляє про точність розпізнавання 98,94 відсотка.



Auto Smart Door Lock Pro / Фото Xiaomi

Загалом замок підтримує сім видів ідентифікації жителів квартири або будинку.

Крім усього іншого, тут є й NFC, Bluetooth і цифровий код.

В Auto Smart Door Lock Pro встановлені дві акумуляторні батареї: безпосередньо для замка і для камери.

Автономність першого – близько 12 місяців.

Камера на повній зарядці працює 3-5 місяців.

У Китаї вже почали приймати попередні замовлення на Xiaomi Auto Smart Door Lock. За нього треба заплатити від 15 до 30 доларів. Реальні продажі стартують трохи пізніше, і тоді ж потрібно буде внести залишок суми.

Пристрій коштуватиме 325 доларів.