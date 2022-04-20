Xiaomi представила автоматичну швабру нового покоління

Компанія Xiaomi відома не лише своїми ґаджетами, але й низкою господарських товарів для щоденного вжитку. Цього разу вона вирішила поєднати напрямки та випустила спеціальну механічну швабру.

Пристрій під назвою Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine оснащений двома щітками та пропонує новий спосіб очищення підлоги.

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Як працює автоматична швабра

Передня щітка змиває бруд спереду, а задня щітка витирає плями ззаду, тим самим підвищуючи ефективність очищення. Вбудований двигун дозволяє легко переміщувати швабру.

Крім того, пристрій може очищати щітку водою в режимі реального часу, щоб підтримувати її чистоту під час використання.



Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine / Фото Xiaomi

Після завершення прибирання все, що потрібно зробити користувачеві, це покласти щітку назад на основу та включити допоміжне очищення за допомогою однієї кнопки. Це зменшує частоту догляду за щіткою.

Під час прибирання під диваном або ліжком швабру можна відрегулювати так, щоб вона приймала горизонтальне положення з товщиною всього 13 сантиметрів. Також швабру можна повернути у вертикальне положення будь-якої миті.

Двигун автоматично зупиняється, коли вода закінчується або рівень забруднення швабри занадто високий. У цьому випадку швабра видає звуковий сигнал, щоб нагадати вам необхідність очищення.

Автономність та ціна

Батареї вистачає на 35 хвилин роботи (достатньо аби прибрати квартиру). Швабра оснащена вбудованим баком для води на 420 мілілітрів та баком для стічної води на 200 мілілітрів.

Наразі Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine пропонується у Китаї за ціною 140 доларів.

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