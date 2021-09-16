Xiaomi представила 11-дюймовий планшет Pad 5 з процесором Snapdragon 860

Китайська компанія Xiaomi 16 вересня офіційно представила планшетний комп'ютер Pad 5. Це міжнародна версія пристрою, який раніше дебютував на китайському ринку під назвою Mi Pad 5.

Чим особливий Pad 5 від Xiaomi

Ґаджет обладнаний 11-дюймовим дисплеєм формату WQHD+ з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів. Частота оновлення цієї панелі досягає 120 Гц. Взаємодіяти з екраном можна за допомогою спеціального пера Xiaomi Smart Pen.

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Процесор та оперативка

Обчислювальне навантаження лягло на процесор Snapdragon 860 розробки Qualcomm.

чип містить вісім ядер Kryo 485 з тактовою частотою до 2,96 ГГц;

графічний прискорювач Adreno 640;

та стільниковий модем Snapdragon X24 LTE.

Крім того планшет отримав цілих 6 Гбайт оперативної пам'яті.



Планшет Xiaomi Pad 5 / Фото Xiaomi

Камери

За фото можливості тут відповідає основна камера з 13-мегапіксельним датчиком, для любителів селфі або ж для проведення конференцій чи відеодзвінків є фронтальна камера на основі 8-мегапіксельного сенсора. Крім того, присутній аудіосистема з чотирма динаміками.

Автономність

За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 8720 мА*год з підтримкою зарядки потужністю 22,5 Вт.

Ціна

Покупці на європейському ринку зможуть вибирати між моделями з флеш-накопичувачем місткістю 128 і 256 Гбайт. Ціна складе відповідно 349 і 399 євро.