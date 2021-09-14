Xiaomi Smart Glasses, як заявляє компанія, зможуть працювати як автономний пристрій без підключення до смартфона. Проте вона не повідомила, чи означає це, що в самі окуляри можна буде встановити SIM-картку.
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Що відомо
- Майбутні окуляри вмітимуть відображати повідомлення, дзвінки, навігацію та відео. Також серед доступних функцій буде переклад тексту та камера.
- Вага пристрою всього 51 грам. Проте завдяки новітній технології MicroLED в окуляри змогли вмістити дисплей із високою щільністю пікселів, але максимально простою структурою.
- Чип "розумних" окулярів має розмір усього 2,4х2,02 міліметра. Це чотирьохядерний ARM-процесор, але який саме наразі не розкривають.
Презентаційний ролик Xiaomi Smart Glasses: відео
- За фото та відео відповідатиме 5-мегапіксельний датчик. Про його роботу сигналізуватиме світловий індикатор. Ймовірно, його додали до конструкції, щоб допомогти оточуючим людям розуміти, коли їх записують на відео чи фотографують.
- Окуляри дозволять робити фото та відео. На зроблених фотографіях можна буде перекладати текст.
- Вбудований мікрофон володіє подібною функцією – переклад мови в реальному часі.
Ємність батареї Xiaomi не розкрила. Проте відомо, що окуляри отримають сенсорну панель, модулі Wi-Fi та Bluetooth, і працюватимуть на операційній системі Android.