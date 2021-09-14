Xiaomi Smart Glasses, як заявляє компанія, зможуть працювати як автономний пристрій без підключення до смартфона. Проте вона не повідомила, чи означає це, що в самі окуляри можна буде встановити SIM-картку.

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Що відомо

Майбутні окуляри вмітимуть відображати повідомлення, дзвінки, навігацію та відео. Також серед доступних функцій буде переклад тексту та камера.

Вага пристрою всього 51 грам. Проте завдяки новітній технології MicroLED в окуляри змогли вмістити дисплей із високою щільністю пікселів, але максимально простою структурою.

Чип "розумних" окулярів має розмір усього 2,4х2,02 міліметра. Це чотирьохядерний ARM-процесор, але який саме наразі не розкривають.

Презентаційний ролик Xiaomi Smart Glasses: відео

За фото та відео відповідатиме 5-мегапіксельний датчик. Про його роботу сигналізуватиме світловий індикатор. Ймовірно, його додали до конструкції, щоб допомогти оточуючим людям розуміти, коли їх записують на відео чи фотографують.

Окуляри дозволять робити фото та відео. На зроблених фотографіях можна буде перекладати текст.

Вбудований мікрофон володіє подібною функцією – переклад мови в реальному часі.

Ємність батареї Xiaomi не розкрила. Проте відомо, що окуляри отримають сенсорну панель, модулі Wi-Fi та Bluetooth, і працюватимуть на операційній системі Android.

Нагадаємо, своє рішення нещодавно представила компанія Facebook. Її окуляри отримали дві 5-мегапіксельні камери, призначені для фотографування та запису відео. Пристрій синхронізується з додатком Facebook View.