Система охолодження Mi Mix Fold відрізняється від стандартних моноблоків. Річ у тому, що сторона, де розміщений процесор, нагрівається більше. Але інженери бренду знайшли оригінальне рішення цієї проблеми.

До теми Xiaomi офіційно представила свій перший складний смартфон Mi MIX FOLD

Як працює система

Для рівномірного охолодження обох частин смартфон оснастили механізмом “метелик”, який так би мовити перекачує тепло з одного боку пристрою на інший через шарнір. Це відбувається через перепад тиску, що утворюється при різних температурах.

Система охолодження Mi Mix Fold / Фото Gsmarena

Не менш важливим завданням для розробників став вибір матеріалу з хорошою теплопровідністю, який також повинен бути стійким до вигину.

Система охолодження Mi Mix Fold складається з таких компонентів:

парова камера,

термогель,

багатошаровий графітовий лист,

стійка до вигину мідна фольга.

Після тестування і порівняння декількох десятків рішень інженери Xiaomi використовували стійкий до вигину графіт з біонічною структурою.

Нагадаємо, 16 квітня гнучкий смартфон Mi Mix Fold офіційно надійшов у продаж в Китаї. Його вартість стартує з 1530 доларів (42 800 гривень).