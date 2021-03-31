Китайська компанія Xiaomi, яка є одним з найбільших виробників смартфонів і споживчої електроніки, провела презентацію, в рамках якої представила чимало цікавих новинок. Серед таких виявився і перший електромобіль, чутки про який ходили останнім часом. Це буде будинок на колесах.

Наразі відомо, що Xiaomi інвестує 10 мільярдів юанів, що складає приблизно 1,5 мільйона доларів, у розробку і виробництво електромобілів. У наступні десять років обсяг вкладених в цей напрямок коштів може зрости до 10 мільярдів доларів. Але спочатку компанія хоче вивести на ринок Китаю перший електромобіль.

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Плани Xiaomi

В рамках презентації стало відомо показаний будинок на колесах зібраний для неназваного замовника, і Xiaomi тут відповідала в першу чергу за оснащення фірмовою електронікою. В цілому, про цю машину практично нічого невідомо.

Під час презентації був показаний лише зовнішній вигляд транспортного засобу і його внутрішнє оздоблення, ніяких технічних характеристик не озвучили. Судячи з усього, всередині кемпер оснастили різноманітними електронним пристроям Xiaomi, які призначені для розумного дому.



Внутрішній вигляд першого електромобіля Xiaomi / Скріншот з презентації Xiaomi

Поки невідомо, чи планує китайська компанія виробляти електричні кемпери серійно або ж цей проєкт залишиться в єдиному екземплярі. Проте вже є офіційна заява, у якій виробник повідомляє про рішення виходити на ринок електромобілів. Коли перший серійний електромобіль Xiaomi з'явиться у продажу, не сказано, оскільки зараз компанія знаходиться на етапі його розробки.