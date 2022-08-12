Смішний та непотрібний: Xiaomi представила робота-гуманоїда CyberOne
Джерело:Yahoo Finance
Поки компанія Tesla працює над своїм людиноподібним роботом, конкуренти один за одним анонсують або ж представляють свої готові прототипи. Наприклад, 11 серпня такого раптом показала Xiaomi.
Що цікаво, технологію продемонстрували на тій же презентації, що й смартфони та годинники. Однак радіти зарано: компанія не збирається виводити робота на ринок для широкого кола споживачів.
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CyberOne: для чого він потрібен
Машину повністю розробив підрозділ Xiaomi Robotics Lab. Цей робот-гуманоїд вміє самостійно ходити на двох ногах та спілкуватися з людьми.
Дизайн робота від Xiaomi / Фото Xiaomi
- Ріст робота становить 177 сантиметрів, а вага - 52 кілограми.
- Середня швидкість пересування CyberOne – 3,6 кілометра за годину.
- Робот оснащений комплексом сенсорів, що дозволяють йому орієнтуватись у просторі, розпізнавати людей поблизу та за необхідності реагувати на них.
- CyberOne здатний відповідати на запитання та розмовляти на різні теми, розпізнаючи 45 людських емоцій.
- Під час пересування робот у реальному часі виконує 3D-реконструкцію приміщення, використовуючи технологію Xiaomi Mi Sense.
- CyberOne може перенести невеликі предмети. Під час презентації робот продемонстрував цю можливість, подарувавши квітку главі Xiaomi Лей Цзюню.
- Зовні CyberOne схожий на концепцію робота від Tesla, представленого у серпні 2021 року.
Компанія вважає, що CyberOne може стати чудовим помічником по дому, виконуючи дрібні доручення. Однак там підкреслили, що це лише перша модель і їй дуже далеко до справді "розумних" та самостійних роботів. Xiaomi планує активно розвивати цей напрямок.
Робот CyberOne від Xiaomi / Фото Xiaomi
Робота не будуть виводити на ринок — компанія використовуватиме його як дослідницьку платформу. Xiaomi не планує серійне виробництво представленої моделі через його високу вартість. Однак генеральний директор зазначив, що в майбутньому компанія має намір випустити більш доступних роботів.
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