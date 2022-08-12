Що цікаво, технологію продемонстрували на тій же презентації, що й смартфони та годинники. Однак радіти зарано: компанія не збирається виводити робота на ринок для широкого кола споживачів.

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CyberOne: для чого він потрібен

Машину повністю розробив підрозділ Xiaomi Robotics Lab. Цей робот-гуманоїд вміє самостійно ходити на двох ногах та спілкуватися з людьми.

Дизайн робота від Xiaomi / Фото Xiaomi

Ріст робота становить 177 сантиметрів, а вага - 52 кілограми.

Середня швидкість пересування CyberOne – 3,6 кілометра за годину.

Робот оснащений комплексом сенсорів , що дозволяють йому орієнтуватись у просторі, розпізнавати людей поблизу та за необхідності реагувати на них.

, що дозволяють йому орієнтуватись у просторі, розпізнавати людей поблизу та за необхідності реагувати на них. CyberOne здатний відповідати на запитання та розмовляти на різні теми, розпізнаючи 45 людських емоцій .

. Під час пересування робот у реальному часі виконує 3D-реконструкцію приміщення, використовуючи технологію Xiaomi Mi Sense.

CyberOne може перенести невеликі предмети. Під час презентації робот продемонстрував цю можливість, подарувавши квітку главі Xiaomi Лей Цзюню.

Зовні CyberOne схожий на концепцію робота від Tesla, представленого у серпні 2021 року.

Компанія вважає, що CyberOne може стати чудовим помічником по дому, виконуючи дрібні доручення. Однак там підкреслили, що це лише перша модель і їй дуже далеко до справді "розумних" та самостійних роботів. Xiaomi планує активно розвивати цей напрямок.



Робот CyberOne від Xiaomi / Фото Xiaomi

Робота не будуть виводити на ринок — компанія використовуватиме його як дослідницьку платформу. Xiaomi не планує серійне виробництво представленої моделі через його високу вартість. Однак генеральний директор зазначив, що в майбутньому компанія має намір випустити більш доступних роботів.

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