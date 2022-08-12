Що цікаво, технологію продемонстрували на тій же презентації, що й смартфони та годинники. Однак радіти зарано: компанія не збирається виводити робота на ринок для широкого кола споживачів.

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CyberOne: для чого він потрібен

Машину повністю розробив підрозділ Xiaomi Robotics Lab. Цей робот-гуманоїд вміє самостійно ходити на двох ногах та спілкуватися з людьми.

Дизайн робота від Xiaomi / Фото Xiaomi

  • Ріст робота становить 177 сантиметрів, а вага - 52 кілограми.
  • Середня швидкість пересування CyberOne – 3,6 кілометра за годину.
  • Робот оснащений комплексом сенсорів, що дозволяють йому орієнтуватись у просторі, розпізнавати людей поблизу та за необхідності реагувати на них.
  • CyberOne здатний відповідати на запитання та розмовляти на різні теми, розпізнаючи 45 людських емоцій.
  • Під час пересування робот у реальному часі виконує 3D-реконструкцію приміщення, використовуючи технологію Xiaomi Mi Sense.
  • CyberOne може перенести невеликі предмети. Під час презентації робот продемонстрував цю можливість, подарувавши квітку главі Xiaomi Лей Цзюню.
  • Зовні CyberOne схожий на концепцію робота від Tesla, представленого у серпні 2021 року.

Компанія вважає, що CyberOne може стати чудовим помічником по дому, виконуючи дрібні доручення. Однак там підкреслили, що це лише перша модель і їй дуже далеко до справді "розумних" та самостійних роботів. Xiaomi планує активно розвивати цей напрямок.

Робот CyberOne від Xiaomi
Робот CyberOne від Xiaomi / Фото Xiaomi

Робота не будуть виводити на ринок — компанія використовуватиме його як дослідницьку платформу. Xiaomi не планує серійне виробництво представленої моделі через його високу вартість. Однак генеральний директор зазначив, що в майбутньому компанія має намір випустити більш доступних роботів.

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