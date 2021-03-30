Xiaomi представила проектор Mi Smart Projector 2 Pro з Google-асистентом

13:04

Крім нових флагманських смартфонів і фітнес-трекера Mi Band 6 Xiaomi представила розумний проектор Mi Smart Projector 2 Pro. Це перейменований Mijia Projector 2 Pro, показали в Китаї влітку минулого року, але адаптований до глобального ринку. Він поставляється з операційною системою Android TV і голосовим помічником Google Assistant.