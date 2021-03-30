Крім нових флагманських смартфонів і фітнес-трекера Mi Band 6 Xiaomi представила розумний проектор Mi Smart Projector 2 Pro. Це перейменований Mijia Projector 2 Pro, показали в Китаї влітку минулого року, але адаптований до глобального ринку. Він поставляється з операційною системою Android TV і голосовим помічником Google Assistant.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro може похвалитися роздільною здатністю Full HD. Діагональ екрану можна регулювати в межах від 60 до 120 дюймів. Цікаво Презентація Xiaomi Mi 11 Pro та Ultra: найкращі камери, надшвидка зарядка і захист від води Інші характеристики Максимальна яскравість світлодіода досягає 1300 люмен. Проектор підтримує HDR10, завдяки чому забезпечує чудову контрастність і видає яскраву насичену картинку.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro / Фото Xiaomi Звук забезпечує 10-Вт вбудований динамік з підтримкою DTS-HD і Dolby Audio.

Проектор також можна використовувати як бездротову колонку, підключивши його до смартфону або іншого джерела звуку через Bluetooth.

Як заявляє виробник, пристрій виконує всеспрямовану корекцію трапецеїдальних спотворень, щоб отримати ідеально прямокутну картинку в будь-яких умовах та насолоджуватися якісним зображенням без спотворень.

Крім того, він наділений функцією автоматичного фокусування, яка зробить зображення чітким за дві секунди.

Інтерфейс адаптований для потреб міжнародного ринку. Проектор підтримує Chromecast і поставляється з попередньо встановленим клієнтом Netflix.

Інтеграція з Google Assistant дозволить користувачам перемикати канали за допомогою голосових команд та керувати пристроями розумного будинку. Ціна Ціна Mi Smart Projector 2 Pro складе 999 євро. Тим, хто оформить попереднє замовлення, пристрій обійдеться в 899 євро. Це приблизно 33 000 та 30 000 гривень відповідно.

Ціна Mi Smart Projector 2 Pro складе 999 євро / Фото Gizmochina