Xiaomi представила проектор Mi Smart Projector 2 Pro з Google-асистентом
Крім нових флагманських смартфонів і фітнес-трекера Mi Band 6 Xiaomi представила розумний проектор Mi Smart Projector 2 Pro. Це перейменований Mijia Projector 2 Pro, показали в Китаї влітку минулого року, але адаптований до глобального ринку. Він поставляється з операційною системою Android TV і голосовим помічником Google Assistant.
Джерело:Gizmochina
Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro може похвалитися роздільною здатністю Full HD. Діагональ екрану можна регулювати в межах від 60 до 120 дюймів.
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Інші характеристики
- Максимальна яскравість світлодіода досягає 1300 люмен. Проектор підтримує HDR10, завдяки чому забезпечує чудову контрастність і видає яскраву насичену картинку.
Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro / Фото Xiaomi
- Звук забезпечує 10-Вт вбудований динамік з підтримкою DTS-HD і Dolby Audio.
- Проектор також можна використовувати як бездротову колонку, підключивши його до смартфону або іншого джерела звуку через Bluetooth.
- Як заявляє виробник, пристрій виконує всеспрямовану корекцію трапецеїдальних спотворень, щоб отримати ідеально прямокутну картинку в будь-яких умовах та насолоджуватися якісним зображенням без спотворень.
- Крім того, він наділений функцією автоматичного фокусування, яка зробить зображення чітким за дві секунди.
- Інтерфейс адаптований для потреб міжнародного ринку. Проектор підтримує Chromecast і поставляється з попередньо встановленим клієнтом Netflix.
- Інтеграція з Google Assistant дозволить користувачам перемикати канали за допомогою голосових команд та керувати пристроями розумного будинку.
Ціна
Ціна Mi Smart Projector 2 Pro складе 999 євро. Тим, хто оформить попереднє замовлення, пристрій обійдеться в 899 євро. Це приблизно 33 000 та 30 000 гривень відповідно.
Ціна Mi Smart Projector 2 Pro складе 999 євро / Фото Gizmochina
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