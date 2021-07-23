Xiaomi показала конкурента iPad – планшет Mi Pad 5

Xiaomi вперше опублікувала рекламний постер, присвячений майбутньому планшету Mi Pad 5. Раніше про нього ходило багато чуток.

На плакаті можна побачити чимало подробиць про цей пристрій, який чекають багато фанатів Xiaomi. Наприклад, стало ясно, як він буде виглядати — всупереч витокам, планшет не так сильно схожий на iPad Pro, як очікувалося.

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Що відомо про Mi Pad 5

Постер повідомляє нам основні технічні характеристики майбутнього пристрою.

Серцем планшета стане чіп Qualcomm Snapdragon 860 – цей же процесор встановлений, наприклад, у смартфоні POCO X3 Pro.

2K-дисплей отримає здатність оновлювати зображення з частотою 120 Гц.

У планшета дуже вузькі рамки. Експерти припускають, що це художнє перебільшення і в житті рамки будуть більшими.

На задній стороні девайса можна помітити два об'єктива камер і світлодіодний спалах.



Рекламний постер Mi Pad 5 / Фото Xiaomi

Раніше припускали, що Xiaomi може представити більш "преміальну" версію Mi Pad 5, оснащену Qualcomm Snapdragon 870. Однак тепер ці чутки похитнулися, адже зазвичай корпорації показують в рекламі топові пристрої з максимальними характеристиками — а на постері розміщений планшет зі Snapdragon 860.

Реліз Mi Pad 5 очікується на початку серпня.