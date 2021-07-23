На плакаті можна побачити чимало подробиць про цей пристрій, який чекають багато фанатів Xiaomi. Наприклад, стало ясно, як він буде виглядати — всупереч витокам, планшет не так сильно схожий на iPad Pro, як очікувалося.

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Що відомо про Mi Pad 5

Постер повідомляє нам основні технічні характеристики майбутнього пристрою.

Серцем планшета стане чіп Qualcomm Snapdragon 860 – цей же процесор встановлений, наприклад, у смартфоні POCO X3 Pro.

2K-дисплей отримає здатність оновлювати зображення з частотою 120 Гц.

У планшета дуже вузькі рамки. Експерти припускають, що це художнє перебільшення і в житті рамки будуть більшими.

На задній стороні девайса можна помітити два об'єктива камер і світлодіодний спалах.



Рекламний постер Mi Pad 5 / Фото Xiaomi

Раніше припускали, що Xiaomi може представити більш "преміальну" версію Mi Pad 5, оснащену Qualcomm Snapdragon 870. Однак тепер ці чутки похитнулися, адже зазвичай корпорації показують в рекламі топові пристрої з максимальними характеристиками — а на постері розміщений планшет зі Snapdragon 860.

Реліз Mi Pad 5 очікується на початку серпня.