На плакаті можна побачити чимало подробиць про цей пристрій, який чекають багато фанатів Xiaomi. Наприклад, стало ясно, як він буде виглядати — всупереч витокам, планшет не так сильно схожий на iPad Pro, як очікувалося.
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Що відомо про Mi Pad 5
Постер повідомляє нам основні технічні характеристики майбутнього пристрою.
- Серцем планшета стане чіп Qualcomm Snapdragon 860 – цей же процесор встановлений, наприклад, у смартфоні POCO X3 Pro.
- 2K-дисплей отримає здатність оновлювати зображення з частотою 120 Гц.
- У планшета дуже вузькі рамки. Експерти припускають, що це художнє перебільшення і в житті рамки будуть більшими.
- На задній стороні девайса можна помітити два об'єктива камер і світлодіодний спалах.
Рекламний постер Mi Pad 5 / Фото Xiaomi
Раніше припускали, що Xiaomi може представити більш "преміальну" версію Mi Pad 5, оснащену Qualcomm Snapdragon 870. Однак тепер ці чутки похитнулися, адже зазвичай корпорації показують в рекламі топові пристрої з максимальними характеристиками — а на постері розміщений планшет зі Snapdragon 860.
Реліз Mi Pad 5 очікується на початку серпня.