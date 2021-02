В останні дні роботи президент США Дональд Трамп вніс китайську компанію Xiaomi у санкційний список. Тож Xiaomi подала позов до окружного суду Колумбії, оскаржуючи це рішення.

Джерело: Gsmarena

Відповідачами китайська компанія назвала міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра фінансів США Джанет Йеллен. Представники Xiaomi назвали внесення компанії в чорний список "неконституційним".

Що загрожує Xiaomi

"Xiaomi зіткнеться з неминучим, серйозним і непоправних збитком, якщо вказівка ​​залишиться в силі, і обмеження вступлять в силу", – заявили позивачі.

Нагадаємо, у санкційний список Xiaomi внесли, назвавши її "комуністичною китайською військовою організацією". Як відомо, цей указ забороняє американським фондовим і інвестиційним компаніям вкладати капітал в компанії, на які накладені обмеження.

Якщо це рішення залишиться в силі, всі американські інституціональні інвестори, які вклали гроші в Xiaomi, будуть змушені відмовитися від участі в компанії до листопада. Серед таких великих і відомих інвесторів можна назвати Qualcomm Inc., BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. і State Street Corp.

До речі, рішенням Трамка, у чорний список США, окрім Xiaomi, також потрапили компанія з випуску чипів Semiconductor Manufacturing International Co., виробник дронів SZ DJI Technology Co та низка інших.