Фірмова прошивання для смартфонів Xiaomi побудована на основі операційної системи Android, розробленої Google. Проте у мережі стали з'являтися скарги, відправники яких заявляють про неможливість встановлення звичних сервісів після оновлення до нової версії MIUI. Ситуацію вже прокоментували представники компанії.

Джерело: Gizchina

Складність з установкою Google Mobile Services виникла у деяких користувачів з Китаю після релізу прошивки MIUI 12.5.

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Після установки оновлення власники смартфонів почали повідомляти про неможливість завантаження і установки сервісів Google – всі їхні спроби встановити пакет GMS закінчувалися появою на екрані повідомлення про помилку.

Xiaomi пояснила у чому справа

Представники бренду підтвердили блокування сервісів на деяких Android-пристроях. За їх словами, користувачі пристроїв, які спочатку не поставлялися з передвстановленим софтом Google, дійсно більше не зможуть встановлювати додатки для цієї екосистеми. Повний список таких пристроїв, вендор не надає, але серед "постраждалих" користувачів вже засвітилися власники Redmi K30 Ultra і Redmi 10X 5G.

Варто зазначити, що проблема поки актуальна тільки для смартфонів, призначених для китайського ринку, і не зачіпає глобальні версії ґаджетів, які отримують сервіси Google з коробки. Користувачі з інших регіонів як і раніше мають можливість встановлювати Google Mobile Services, а також відповідні додатки на свої апарати.