Xiaomi планує розблокувати смартфони в окупованому Криму
Джерело:Global Time
Xiaomi заявила, що планує розблокувати смартфони в окупованому Криму. Китайська компанія розповіла, що тимчасове блокування було пов'язане з запобіганням та розслідуванням випадків контрабанди.
Розблокують також смартфони у кількох країнах. Про це виробник заявив 14 вересня.
До теми У Росії відреагували на ймовірне блокування Xiaomi в Криму й обіцяють перевірку
Xiaomi розблокує смартфони в окупованому Криму
Компанія Xiaomi заявила, що вже планує розблокувати смартфони в окупованому Криму, а також Кубі, Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані.
У компанії розповіли, що "тимчасово" заблокували деякі смартфони, щоб запобігти та розслідувати потенційну контрабанду, яка шкодить інформбезпеці та правам споживачів.
Розслідування досягло значних результатів. Зараз заблоковані пристрої можна розблокувати,
– запевнив представник Xiaomi.
Що відомо про блокування Xiaomi
- 11 вересня компанія Xiaomi заблокувала смартфони свого виробництва в окупованому Криму. Така сама ситуація на Кубі, в Ірані, Сирії та КНДР. Всі ці країни перебувають у списку підсанкційних.
- Припускали, що так компанія бореться з продукцію, яку ввезли нелегально. Тоді запевняли, що блокування смартфонів тривало кілька днів.
- У зазначених регіонах користувачі бачать на екранах повідомлення: "Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати. Для отримання додаткової інформації зверніться безпосередньо до ритейлерів".
- У Росії 11 вересня заявили, що наразі не отримували скарг від жителів окупованого Криму на блокування смартфонів Xiaomi.