Розблокують також смартфони у кількох країнах. Про це виробник заявив 14 вересня.

До теми У Росії відреагували на ймовірне блокування Xiaomi в Криму й обіцяють перевірку

Xiaomi розблокує смартфони в окупованому Криму

Компанія Xiaomi заявила, що вже планує розблокувати смартфони в окупованому Криму, а також Кубі, Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані.

У компанії розповіли, що "тимчасово" заблокували деякі смартфони, щоб запобігти та розслідувати потенційну контрабанду, яка шкодить інформбезпеці та правам споживачів.

Розслідування досягло значних результатів. Зараз заблоковані пристрої можна розблокувати,

– запевнив представник Xiaomi.

Що відомо про блокування Xiaomi