Xiaomi оштрафували за обман у рекламі смартфона

Китайський регулятор оштрафував компанію Xiaomi за надання в рекламі неправдивих відомостей про один зі своїх смартфонів. Виробник зазначив, що в одному з апаратів використовується AMOLED-дисплей від Samsung, тоді як насправді ця модель поставляється з LCD-дисплеєм.

Для врегулювання цього питання компанія Xiaomi була змушена заплатити штраф у розмірі 20 тисяч юанів (близько 3150 доларів).

Цікаво Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung

Що рекламувала Xiaomi

Згідно з наявними даними, йдеться про рекламу апарату Redmi K30 5G на ринку Китаю. У ній зазначалося, що апарат оснащується AMOLED-дисплеєм Samsung, що не відповідає реальності. Насправді Redmi K30 5G оснащується 6,67-дюймовим LCD-дисплеєм із підтримкою роздільної здатності Full HD+ та вирізом для фронтальної камери у верхній частині.

Реклама, про яку мовиться, демонструвалася відвідувачам офіційного магазину Xiaomi на платформі Tmall під час одного з розпродажів у жовтні 2020 року.

Що кажуть в Xiaomi

Зазначається, що Xiaomi не визнає того, що обман був цілеспрямованим. У компанії запевнили, що невідповідність рекламних даних із реальними характеристиками смартфона стала наслідком людської помилки. Покупцям залишається сподіватися, що подібні помилки не допускатимуться в майбутньому.