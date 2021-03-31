Xiaomi офіційно представила свій перший складний смартфон Mi MIX FOLD

Джерело:24 канал
Компанія Xiaomi презентувала комерційну версію свого першого складного смартфона Mi MIX FOLD. Новинка складається всередину, як і деякі його аналоги.
Mi MIX FOLD оснащений великим гнучким дисплеєм з діагоналлю 8,01 дюйма та роздільною здатністю WQHD+. Діагональ зовнішнього дисплея складає 6,52 дюйма.
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Як запевнив виробник, дисплей пройшов тести зі щоденного користування з 200 тисяч згинань-розгинань та екстремальні тести з навантаженням до мільйона згинань-розгинань.
Смартфон оснащений квадродинаміками, акумулятором на 5020 мАг та підтримує турбозарядку на 67 Вт. Стереодинаміки 1216 на кожній зі сторін екрану мають амплітуду 0,65 мм і акустичний простір, еквівалентний 1,34 см³.
Це дає змогу відтворювати на 40% гучніший звук у порівнянні з Mi 10 Pro – завдяки адаптеру 15V Smart PA.
Також новинка отримала перший у світі процесор обробки зображень Surge C1 від Xiaomi. Також тут застосована "рідка лінза", що працює за принципом людського ока. Вона працює у середовищі з температурою від -40°C до 60°C.
Xiaomi Mi MIX FOLD / Фото пресслужба Xiaomi
Основна камера має роздільну здатність на 108 Мп з 7Р-об’єктивом, також тут є ультраширококутна камера на 13 Мп з кутом огляду 123 градусів. Оптичний зум – до 3x, зум з телефотомодулем – 30x, мінімальна фокусна відстань – 3 см.
Mi MIX FOLD працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 888 з процесором, створеним за 5-нм техпроцесом.
Новинку представлено у стандартній (Standard Edition) та спеціальній керамічній версіях (Ceramic Special Edition). Стандартна версія отримала захисне скло п’ятого покоління Corning Gorilla Glass з керамічною текстурою для задньої частини корпусу.
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Керамічна версія має золоту рамку, золоті клавіші регулювання звуку та чорний керамічний корпус зі спеціальним лазерним гравіюванням.
Mi MIX FOLD надійде у продаж 16 квітня 2021 року на території Китаю у офіційних партнерів Xiaomi.