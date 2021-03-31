Компанія Xiaomi презентувала комерційну версію свого першого складного смартфона Mi MIX FOLD. Новинка складається всередину, як і деякі його аналоги.

Mi MIX FOLD оснащений великим гнучким дисплеєм з діагоналлю 8,01 дюйма та роздільною здатністю WQHD+. Діагональ зовнішнього дисплея складає 6,52 дюйма.

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Як запевнив виробник, дисплей пройшов тести зі щоденного користування з 200 тисяч згинань-розгинань та екстремальні тести з навантаженням до мільйона згинань-розгинань.

Чим цікавий Mi MIX FOLD

Смартфон оснащений квадродинаміками, акумулятором на 5020 мАг та підтримує турбозарядку на 67 Вт. Стереодинаміки 1216 на кожній зі сторін екрану мають амплітуду 0,65 мм і акустичний простір, еквівалентний 1,34 см³.

Це дає змогу відтворювати на 40% гучніший звук у порівнянні з Mi 10 Pro – завдяки адаптеру 15V Smart PA.

Також новинка отримала перший у світі процесор обробки зображень Surge C1 від Xiaomi. Також тут застосована "рідка лінза", що працює за принципом людського ока. Вона працює у середовищі з температурою від -40°C до 60°C.

Xiaomi Mi MIX FOLD / Фото пресслужба Xiaomi

Основна камера має роздільну здатність на 108 Мп з 7Р-об’єктивом, також тут є ультраширококутна камера на 13 Мп з кутом огляду 123 градусів. Оптичний зум – до 3x, зум з телефотомодулем – 30x, мінімальна фокусна відстань – 3 см.

Mi MIX FOLD працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 888 з процесором, створеним за 5-нм техпроцесом.

Новинку представлено у стандартній (Standard Edition) та спеціальній керамічній версіях (Ceramic Special Edition). Стандартна версія отримала захисне скло п’ятого покоління Corning Gorilla Glass з керамічною текстурою для задньої частини корпусу.

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Керамічна версія має золоту рамку, золоті клавіші регулювання звуку та чорний керамічний корпус зі спеціальним лазерним гравіюванням.

Ціна

Ціни на смартфон стартують від 9999 юанів (42 500 гривень) за версію 12 ГБ + 256 ГБ;

Версія на 12 ГБ + 512 коштує 10999 юанів (46 800 гривень);

А топовий варіант на 16 ГБ + 512 ГБ оцінили у 12999 юанів (55 300 гривень).

Mi MIX FOLD надійде у продаж 16 квітня 2021 року на території Китаю у офіційних партнерів Xiaomi.