Xiaomi офіційно показала флагманський смартфон Redmi K40

Компанія Xiaomi опублікувала новий тизер, на якому можна побачити новий флагманський смартфон Redmi K40. Цікаво, що до офіційної презентації смартфона залишається ще 3 дні – презентація запланована на 25 лютого.

Щоправда, на тизері показана спеціальна версія Redmi K40 Black Edition, у якій тильна панель має візерунок у вигляді мерехтіння на воді.

Що відомо про Redmi K40

Відомо, що Xiaomi запропонує версії Redmi K40 і Redmi K40 Pro: обидві вони отримають дисплей Samsung AMOLED E4 формату Full HD + з частотою оновлення 120 Гц.

В центрі верхньої частини екрану розміщений невеликий отвір для одинарної фронтальної камери.

Смартфон Redmi K40 Black Edition / Фото gizmochina

Модель Redmi K40 Pro буде працювати на базі процесора Qualcomm Snapdragon 888, тоді як в оснащення Redmi K40 увійде чіп Snapdragon 870 або виріб Snapdragon 700 Series. В обох версіях передбачено 8 ГБ оперативної пам'яті та флеш-накопичувач на 256 ГБ.

Основна камера потрійна. Основний датчик у стандартній моделі складе 64 Мп, а у модифікації Pro – 108 Мп.