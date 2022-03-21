Протягом року, який пройшов з моменту анонсу, про електромобіль від Xiaomi майже не з'являлось ніякої інформації. Крім приблизних термінів початку виробництва та розмитих обіцянок компанії, до нас доходили лише чутки про ймовірні обсяги випуску. Цього разу ситуація не сильно змінилась.

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Що стало відомо тепер

Про які-небудь характеристики чи інші деталі керівництво досі не говорить.

За словами Ло Баоцзюня, генерального директора філії Xiaomi в Пекіні-Тяньцзіні, прототип першого електромобіля Xiaomi буде представлений в третьому кварталі цього року – тобто не пізніше вересня.

– тобто не пізніше вересня. Яким саме буде автомобіль, топменеджер не сказав, але зазначив, що він "перевершить усі очікування".

Чи варто довіряти цим словам, покаже час, адже всі ми добре знаємо, що кожна компанія намагається якнайкраще розхвалити свій продукт перед виходом, а в результаті нерідко виходить посередній продукт, який не подобається ні оглядачам та експертам ринку, так і звичайним користувачам.

Зараз Xiaomi продовжує активний набір персоналу. Наприклад, цього року частина співробітників, що працюють над MIUI, буде переведена в автомобільний підрозділ. Компанія вже будує великий завод в передмісті Пекіна.

Нагадаємо, різні дані говорять про обсяги випуску автомобілів від 100 000 на рік, до 300 тисяч. Пекінський завод має потужність у 150 тисяч автівок на першому етапі його будівництва. Другий етап буде здатний наростити виробництво до 300 тисяч одиниць.