Мережеві джерела повідомляють, що китайська компанія Xiaomi близька до випуску власного автомобіля. Ініціативу нібито очолить сам співзасновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь. Плани у компанії вельми амбітні.

Чутки про те, що Xiaomi придивляється до автомобільного ринку, розповсюдились місяць тому. Тоді джерела повідомляли, що компанія розглядає різні форми реалізації проєкту. І ось тепер з'явилась інформація, що мова йде про випуск автомобілів під маркою Xiaomi.

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Що відомо

Машини будуть середнього і вищого цінових сегментів. Як зазначається, Xiaomi має намір активно використовувати як власні розробки, так і вже випробувані технології. Можна припустити, що мова йде про мультимедійні можливості і різні засоби надання допомоги водієві.

Лей Цзюнь нібито вже зустрічався з керівництвом китайського автовиробника NIO для обговорення ініціативи. Крім того компанія збирається співпрацювати з іншими місцевими виробниками автомобільної галузі, включаючи BYD.

Швидше за все Xiaomi буде випускати під своїм брендом електромобілі. Повідомляється, що про старт проєкту оголосять протягом кількох найближчих місяців — вже до кінця березня або в квітні.