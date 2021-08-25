Xiaomi нарешті виправить проблему, на яку скаржились роками: пощастить не всім

Одним зі слабких місць смартфонів Xiaomi завжди був датчик наближення, який визначає, що ви піднесли смартфон до вуха під час розмови. Він часто працює некоректно, дозволяючи екрану вмикатись при дзвінках. Це призводить до випадкових натискань на екрані та запуску різних функцій і програм тоді, коли це недоречно.

На проблему скаржились роками користувачі, блогери, оглядачі електроніки. Проте лише зараз компанія вирішила зреагувати. Вона пояснила, що викликає збої, і як вона з цим боротиметься.

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Плани Xiaomi

За словами представників Xiaomi, проблема не в програмному забезпеченні MIUI, а в самому датчику.

Їх виробник закупляє у компанії Elliptic Labs. Тепер від них вирішили відмовитися.

Новим постачальником датчиків наближення буде Minghao Sensing.

На жаль, це означає, що проблему вирішать лише у нових моделях смартфонів. Старі ж так і залишаться з цим неприємним багом.

Наразі невідомо, коли саме почнеться перехід на нові датчики.

Компанія активно працює над усуненням інших проблем своїх смартфонів, які спіткали її фірмову оболонку MIUI. 15 вересня очікується презентація міжнародних версій нових пристроїв – смартфонів та планшетів, а також, ймовірно проміжної версії MIUI 12.5 Enhanced Edition. У ній очікуються в основному поліпшення, непомітні звичайному користувачеві, пов'язані з безпекою, обробкою даних, пам'яттю, підвищенням продуктивності.