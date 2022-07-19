Судячи з усього, компанія готує відразу кілька моделей. Нещодавно на дорозі помітили прототип самокерованого автомобіля Xiaomi, який досі побудований на базі іншої марки з додаванням власних систем. Тому якщо інформація про майбутній анонс правда, представлений в його рамках електрокар – це інша машина, яка не матиме системи автономного водіння.

Цікаво Електромобілі Xiaomi: скільки машин зможе випускати компанія

Що кажуть інсайдери

Зрозуміло, якщо захід відбудеться в серпні, компанія представить дизайн електрокара і, ймовірно, розкриє його основні характеристики. Потім Xiaomi перейде до маркетингової кампанії з намірами почати серійне виробництво до 2024 року, як раніше обіцяла. Якщо графік вдасться витримати, електромобілі Xiaomi з'являться на дорогах раніше перших машин від Apple.

До речі, в окремому матеріалі ми розповіли, з якими проблемами зіткнулась компанія Apple при розробці своїх електромобілів. Тут і негаразди з програмним забезпеченням, і плинність кадрів, і навіть байдужість керівництва.

Інсайдери кажуть, що гендиректор Лей Цзюнь відзначив цей проєкт ключовим викликом для себе. Він проводить дві третини робочого часу в автомобільному офісі, направляючи цей найважливіший для компанії продукт, який, в разі успіху, дозволить значно диверсифікувати доходи.

У розробці беруть участь фахівці з Shanghai Hvst Automobile Design, які раніше створили концепт WM Motor Maven і кілька інших футуристичних електромобілів.

Компанія планує збирати свої автівки на заводі в Ічжуані, потужність якого оцінюють у 300 тисяч одиниць на рік .

. На першому етапі будуть випускати лише половину цього обсягу – 150 тисяч машин на рік.

В цілому на розвиток автомобільного підрозділу виділять близько 10 мільярдів доларів протягом наступних десяти років.

Варто зазначити, що конкуренцію Xiaomi збираються скласти Sony та Foxconn, які теж оголосили про роботу над електромобілями.