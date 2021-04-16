Нагадаємо, що окрім гнучкого екрану Mix Fold отримав ще одну унікальну характеристику – рідинний об'єктив камери.

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Ціна

Користувачам доступні такі версії Xiaomi Mix Fold:

Модифікація 12/256 ГБ на китайському ринку коштує 1530 доларів (42 800 гривень);

Версія з 12/512 ГБ пам'яті оцінили у 1680 доларів (47 тисяч гривень);

Також за 2 тисяч доларів (56 тисяч гривень) можна купити керамічну версію з 16/512 ГБ пам'яті.

Що відомо про Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Mix Fold отримав великий 8,01-дюймовий згинається екран, а також 6,52-дюймовий AMOLED-дисплей зовні. Виробник стверджує, що шарнірна частина пройшла випробування на 200 тисяч циклів складання та розкладання. Загалом, шарнір розрахований на мільйон циклів.

В основній камері використовуються датчики зображення з роздільною здатністю 108, 13 і 8 Мп. Як вже було сказано, це перший смартфон з рідинним об'єктивом, що дає змогу одній камері з роздільною здатністю 8 Мп використовувати і для оптичного зуму, і для макрозйомки.

Mi Mix Fold отримав дві акумуляторні батареї сумарною місткістю 5020 мАг. Він підтримує зарядку потужністю 67 Вт.