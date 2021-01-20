Xiaomi відома не тільки як виробник смартфонів і ноутбуків – в асортименті компанії також є широкий вибір ґаджетів і аксесуарів для дому. Черговою новинкою бренду стала компактна IP-камера, яка отримала функцію розпізнавання обличчя і можливість нічної зйомки.

На що здатна розумна камера від Xiaomi

Пристрій під назвою Mijia Smart Camera AI Exploration Edition побудовано на базі інтелектуального чіпа 4T, який здатний розпізнавати не тільки обличчя людей, а й тварин, які потрапили в поле зору об'єктива, повідомляє Gizmochina.

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При цьому камера може працювати таким чином, що буде автоматично включати запис або трансляцію тільки при виявленні обраного заздалегідь об'єкта або користувача.

У конструкції новинки використовується двомоторний поворотна система, що забезпечує кут огляду 360 ° по горизонталі і 118° по вертикалі. Дозвіл сенсора складає 2304х1296 пікселів, для зйомки в нічний час використовується інфрачервоний випромінювач з довжиною хвилі 940 нанометрів.



Розумна камера Xiaomi Mijia Smart Camera AI Exploration Edition

Ціна Mijia Smart Camera AI Exploration Edition

У продаж нова камера Xiaomi надійде 20 січня за ціною в 61 долар (1 715 гривень).