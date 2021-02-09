Xiaomi MI TV Q1: 75-дюймовий телевізор презентували в Європі – ціна

Компанія Xiaomi представила для європейського ринку свій фірмовий телевізор MI TV Q1. Це 75-дюймовий дисплей з 120-герцевою панеллю QLED 4K.

Як каже виробник, Xiaomi Mi TV Q1 буде конкурувати із моделлю Samsung Q80T. Цікаво, що новинка від Xiaomi значно дешевша.

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Характеристики Xiaomi Mi TV Q1

Екран отримав підтримку частоти оновлення 120 Гц і технології MEMC (система динамічної адаптації якості картинки на екрані). Екран сертифікований HDR10 + і забезпечує охоплення 100% колірного простору NTSC.

Тут також передбачено роз'єми HDMI 2.1 з підтримкою ігрових технологій Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) і Enhanced Audio Return Channel (eARC).

Xiaomi Mi TV Q1 побудований на базі однокристальної системи MediaTek MT9611.

Ціна

Продажі Xiaomi Mi TV Q1 на європейському ринку стартує 10 березня.