Xiaomi MI TV Q1: 75-дюймовий телевізор презентували в Європі – ціна
Компанія Xiaomi представила для європейського ринку свій фірмовий телевізор MI TV Q1. Це 75-дюймовий дисплей з 120-герцевою панеллю QLED 4K.
Джерело:Techradar
Як каже виробник, Xiaomi Mi TV Q1 буде конкурувати із моделлю Samsung Q80T. Цікаво, що новинка від Xiaomi значно дешевша.
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Характеристики Xiaomi Mi TV Q1
Екран отримав підтримку частоти оновлення 120 Гц і технології MEMC (система динамічної адаптації якості картинки на екрані). Екран сертифікований HDR10 + і забезпечує охоплення 100% колірного простору NTSC.
Тут також передбачено роз'єми HDMI 2.1 з підтримкою ігрових технологій Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) і Enhanced Audio Return Channel (eARC).
Xiaomi Mi TV Q1 побудований на базі однокристальної системи MediaTek MT9611.
Ціна
Продажі Xiaomi Mi TV Q1 на європейському ринку стартує 10 березня.
- При цьому на перші 30 примірників буде діяти знижена ціна – 999 євро (33 тисячі гривень).
- Звичайна роздрібна ціна становить 1299 євро (43 300 гривень).
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