Xiaomi представила Mi Mix 4 – флагманський смартфон з підекранною камерою
Джерело:Xiaomi
Китайська компанія Xiaomi офіційно анонсувала флагманський смартфон Mi Mix 4. На смартфоні разом вживаються апаратна платформа Qualcomm і операційна система Android 11 з фірмовим користувацьким інтерфейсом MIUI 12.5.
Чутки про новий флагманський смартфон у мережі ходили вже дуже давно. Попри те, що Xiaomi не розголошувала інформацію про новий смартфон, у мережу витекло чимало інформації про підекранну камеру, зовнішній вигляд та технічні характеристики пристроя.
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Цікаво, що Xiaomi влаштувала презентацію флагмана 10 серпня – на день швидше, ніж це планувала зробити компанія Samsung, яка запланувала презентацію нових пристроїв на 11 серпня.
Характеристики та особливості Xiaomi Mi Mix 4
- Смартфон працює на процесорі Snapdragon 888 Plus, який містить вісім ядер з тактовою частотою до 3 ГГц.
- Графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G зі швидкістю передачі даних до 7,5 Гбіт/с.
- Дисплей має розмір 6,67 дюйма по діагоналі і має роздільну здатність Full HD+ (2400×1080 пікселів). Застосована якісна панель з частотою оновлення 120 Гц. За захист від пошкоджень відповідає скло Gorilla Glass Victus.
Виробник застосував модуль, здатний створювати зображення з роздільною здатністю 20 мільйонів пікселів. Коли фронтальна камера увімкнена, область дисплея над нею стає прозорою, а при звичайному використанні смартфона ця область ніяк не виділяється.
Зона дисплея з активованою та вимкненою підекранною камерою / Фото Xiaomi
- Основна камера складається зі 108-мегапіксельного датчика, блоком з 13-мегапіксельним сенсором і ультраширококутний оптикою, а також 8-мегапіксельним модулем.
Основна камера Xiaomi Mi Mix 4 / Фото Xiaomi
- В оснащення входить аудіосистема Harman Kardon зі стереофонічними динаміками.
- Покупці зможуть вибирати між версіями з 8 і 12 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю 128, 256 і 512 Гбайт.
- Є порт USB Type-C, екранний дактилоскопічний сканер для зняття відбитків пальців і контролер NFC.
- За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 4500 мА*год.
- Підтримується 120-ватна дротова зарядка і бездротова зарядка потужністю 50 Вт.
- Розміри становлять 162,65× 5,35×8,02 мм, вага – 225 г.
Ціна Xiaomi Mi Mix 4
Вартість нового флагманського смартфона Xiaomi стартуватиме з 770 доларів.Ваш комп'ютер не справляється з вимогливими іграми? ASUS легко розв’язує цю проблему. Потужне залізо у поєднанні високою якістю – і ви забудете про підвисання. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше про продукцію ASUS.