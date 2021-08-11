Чутки про новий флагманський смартфон у мережі ходили вже дуже давно. Попри те, що Xiaomi не розголошувала інформацію про новий смартфон, у мережу витекло чимало інформації про підекранну камеру, зовнішній вигляд та технічні характеристики пристроя.

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Цікаво, що Xiaomi влаштувала презентацію флагмана 10 серпня – на день швидше, ніж це планувала зробити компанія Samsung, яка запланувала презентацію нових пристроїв на 11 серпня.

Характеристики та особливості Xiaomi Mi Mix 4

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 888 Plus, який містить вісім ядер з тактовою частотою до 3 ГГц.

Графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G зі швидкістю передачі даних до 7,5 Гбіт/с.

Дисплей має розмір 6,67 дюйма по діагоналі і має роздільну здатність Full HD+ (2400×1080 пікселів). Застосована якісна панель з частотою оновлення 120 Гц. За захист від пошкоджень відповідає скло Gorilla Glass Victus.

Mi Mix 4 – це перший смартфон Xiaomi, у якого фронтальна камера розташовується безпосередньо за екраном.

Виробник застосував модуль, здатний створювати зображення з роздільною здатністю 20 мільйонів пікселів. Коли фронтальна камера увімкнена, область дисплея над нею стає прозорою, а при звичайному використанні смартфона ця область ніяк не виділяється.



Зона дисплея з активованою та вимкненою підекранною камерою / Фото Xiaomi

Основна камера складається зі 108-мегапіксельного датчика, блоком з 13-мегапіксельним сенсором і ультраширококутний оптикою, а також 8-мегапіксельним модулем.



Основна камера Xiaomi Mi Mix 4 / Фото Xiaomi

В оснащення входить аудіосистема Harman Kardon зі стереофонічними динаміками.

Покупці зможуть вибирати між версіями з 8 і 12 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю 128, 256 і 512 Гбайт.

Є порт USB Type-C, екранний дактилоскопічний сканер для зняття відбитків пальців і контролер NFC.

За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 4500 мА*год.

Підтримується 120-ватна дротова зарядка і бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

Розміри становлять 162,65× 5,35×8,02 мм, вага – 225 г.

Ціна Xiaomi Mi Mix 4

Вартість нового флагманського смартфона Xiaomi стартуватиме з 770 доларів.

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