У мережу "злили" фото смартфона Xiaomi Mi Mix 4 з підекранною камерою

Мережеві інформатори виклали у мережу фото майбутнього смартфона Xiaomi – Mi Mix 4. Це буде перший смартфон виробника обладнаний прихованою під екраном камерою.

Чим цікавий смартфон Xiaomi Mi Mix 4

Як ми вже зазначали, це буде перший смартфон Xiaomi з фронтальною камерою розташованою за дисплеєм. Крім того він отримає доволі цікаву "начинку", яка точно приверне увагу користувачів.

Не пропустіть MIUI 13 отримає новий Центр управління і дві оригінальні функції

Наприклад відомо (однак наразі це лише чутки), що смартфон отримає OLED панель з розміром 6,67", а її роздільна здатність дорівнюватиме формату Full HD+. За чутками також екран підтримуватиме високу частоту оновлення. Щодо функцій безпеки, то сканер відбитків пальців також буде внутрішній – вмонтований у екран.

Технічні характеристики Xiaomi Mi Mix 4

Серцем смартфона буде процесор Qualcomm Snapdragon 888 або Snapdragon 888 Plus з вбудованим модемом Snapdragon X60 5G , що забезпечує швидкість передачі даних до 7,5 Гбіт/с.

або з вбудованим модемом , що забезпечує швидкість передачі даних до 7,5 Гбіт/с. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR5 RAM складе до 12 Гбайт .

. Щодо флеш-накопичувача, то UFS 3.1 матиме місткість – до 512 Гбайт .

. Мережею гуляє інформація про використання батареї ємністю 5000 мА*г з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт.

з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Щодо основної камери, то на корпусі розташується потрійний сенсор з 50 -мегапіксельним датчиком Samsung GN1, 48 -мегапіксельним ширококутним блоком і 48 -мегапіксельним телефотомодулем.

-мегапіксельним датчиком Samsung GN1, -мегапіксельним ширококутним блоком і -мегапіксельним телефотомодулем. Керуватиметься Mi Mix 4 операційною системою Android 11 з оболонкою MIUI 12.5.

Фото Xiaomi Mi Mix 4

Зображення, яке "злили" у мережу, демонструє майбутній смартфон від Xiaomi. Цікаво, що воно підтверджує і попередні витоки.

"Живе" фото Xiaomi Mi Mix 4 та рендер на основі даних / Фото Gizmochina