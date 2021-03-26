Xiaomi Mi Mix 4 отримає унікальний "об'єктив-кришталик"

Лінійка смартфонів Mi Mix від Xiaomi завжди вирізнялась інноваційними рішеннями. Mi Mix 4 теж не розчарує, адже отримує перший у світі "рідкий об'єктив".

Xiaomi вже підтвердила цю особливість камери і навіть продемонструвала її роботу в тизерному відеоролику.

До теми Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 вже готовий до анонсу

Чим унікальний

Як сказано в описі, об'єктив працює за принципом кришталика ока, який за допомогою розташованих навколо м'язів змінює форму і забезпечує акомодацію. Таким чином ми можемо добре бачити об'єкти на різних відстанях.

Xiaomi Mi Mix 4 отримає унікальний об'єктив: дивіться на відео

Приблизно те ж саме реалізовано в камері Mi Mix 4, тільки замість кришталика – спеціальна рідина під спеціальною плівкою.

Це дає змогу камері швидше фокусування, в порівнянні зі звичайною механічною системою, компактність і подвійне призначення – теле і макромодулі.

Нагадаємо, новинку мають офіційно презентувати 29 березня під час великої презентації Xiaomi.

Ціна

Ця технологія об'єктива є недешевою. Тож не варто очікувати, що Mi Mix 4 буде доступним. Глава Xiaomi Лей Цзунь заявив, що ціна Mi Mix 4 складе 10 000 юанів (приблизно 1500 доларів або близько 42 тисячі гривень).