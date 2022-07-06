Фітнес-браслет у дизайні смартгодинника: Xiaomi випускає Mi Band 7 Pro з великим екраном

Разом зі смартфонами під час своєї останньої презентації Xiaomi показала нове покоління фітнес-браслета Mi Band. Він нарешті запропонував ті функції, які фанати компанії просили роками.

Найпомітнішим оновленням, звісно ж, став дизайн, зміна якого є наймасштабнішою в історії серії. Виробник відмовився від класичного дизайну "таблетки", зробивши пристрій схожим на звичайний годинник, при цьому залишивши можливість легкої заміни ремінців. Також "завезли" довгоочікувану функцію відстеження розташування.

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Характеристики Xiaomi Mi Band 7 Pro

Новинка отримала вбудований приймач GPS, чутки про який ходили ще з моменту випуску Mi Band 5. Він дозволяє записувати маршрут власника навіть без смартфона.

Браслет витримує занурення у воду з тиском до 5 атмосфер.

Для новинки передбачено понад 180 варіантів оформлення головного екрана з унікальними циферблатами.

Також з'явилася довгоочікувана функція Always On Display – вона пропонує різні варіанти відображення.

У комплекті, звісно ж, є датчики пульсу і кисню в крові.

Крім того, передбачено 10 курсів з бігу та 117 режимів тренувань з автоматичним розпізнаванням 14 найпопулярніших.

Діагональ AMOLED-екрана становить 1,64 дюйма зі щільністю 326 пікселів на дюйм (456х280 проти 490х192 у звичайному Band 7). Такий великий дисплей є не в кожному розумному годиннику. Екран займає 87,7 відсотка площі передньої панелі.

У помірному режимі використання гаджет здатний працювати 12 днів, а під навантаженням – до 6 днів.

Також є швидка зарядка та вбудований NFC-модуль.

Продажі стартували в Китаї вже в день презентації, 4 липня. Вартість – 57 доларів, що дорівнює майже 1700 гривням. Користувач може вибрати черед шести класичних ремінців різних кольорів по 7 доларів і шкіряних за дев'ять доларів.

Зазначається, що відразу після виходу браслет отримав перше оновлення, яке додало нові функції: автоматичне розпізнавання скакалки, еліптичного тренажера та гребного тренажера, оптимізацію функцій моніторингу здоров'я (таких як сон, частота серцевих скорочень, вміст кисню у крові), оптимізацію нагадування про відключення Bluetooth, підтримку редагування деяких встановлених компонентів циферблата, підтримку більшої кількості циферблатів.