Xiaomi Mi Band 6: з'явилися перші деталі про новий фітнес-трекер

Серія Mi Band від Xiaomi – вже не перший рік є найпопулярнішим фітнес-трекером у світі. Тож не дивно, що вихід нового покоління чекають з великим нетерпінням. 6 покоління мають традиціно презентувати наприкінці весни, або у червні.

І хоч до виходу нового покоління чекати ще кілька місяців, та в мережі вже з'явилися деякі деталі про майбутню новинку, пише Geekdoing.

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Що відомо про Mi Band 6

Нові дані про Xiaomi Mi Band 6 були взяті з додатка Zepp (раніше відомий як Amazfit). Там є інформація, що фітнес-браслет вийде в двох версіях: XMSH16HM і XMSH16HM. Вже традиційно, перша версія отримає модуль NFC (для безконтактної оплати), а друга – ні.

Девайс також отримає GPS, функцію пульсоксиметра для вимірювання SpO2 і буде підтримувати роботу з голосовим помічником Alexa. Також є ймовірність, що екран пристрою стане істотно більшим.

Крім того, виробник істотно розширить програмну частину Mi Band 6 сильно розшириться. По-перше, з'явиться додаток Pomodoro Tracker, що дає змогу переглядати розширену статистику сну прямо на самому фітнес-браслеті.

Кількість режимів активності виросте до 30, серед яких будуть танці, зумба, крикет, баскетбол і кікбоксинг тощо.