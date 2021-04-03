Xiaomi Mi Band 6 вже отримав оновлення у перший день продажу

2 квітня новий фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 офіційно надійшов у продаж. Поки покупка доступна лише на ринку Китаю. Цікаво, що у перший день продажу девайс вже отримав оновлення.

Оновлення не просто виправляє помилки і підвищує стабільність, а й додає нову функціональність. Додамо, що за межами Китаю браслет отримає назву Xiaomi Mi Smart Band 6.

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Виробник також оновив фірмовий додаток для смартфонів – Mi Fit, який отримав підтримку Xiaomi Mi Smart Band 6.

Що нового для Mi Band 6

Апдейт для нового браслету приносить функцію відстеження якості дихання уві сні. Ця функція дасть змогу користувачам з поганою якістю сну отримати точну інформацію і вжити заходів.

Компанія оголосила про цю особливість під час анонсу девайсу, однак її можна активувати тільки після установки оновлення. За межами Китаю користувачі зможуть встановити апдейт відразу після покупки.

Нагадаємо, українські ціни на новинку поки неоголошені, але на європейському ринку Mi Band 6 коштує 44,99 євро (що приблизно 1 400 гривень).