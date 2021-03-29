Xiaomi Mi Band 6: презентували нове покоління популярного фітнес-трекера

Компанія Xiaomi провела велику презентацію в Китаї. Разом із топовими смартфонами Mi 11 Pro і Mi 11 Ultra офіційно представила довгоочікуваний фітнес-трекер Mi Band 6.

Новинка мала була отримати приймач GPS, але цього не сталося. Хоча новинка таки отримала модуль NFC, але є і версія без нього. Також з'явився пульсоксиметр.

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Характеристики Mi Band 6

Девайс отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,56 дюйма. Він на 50% більше дисплея Mi Band 5.

Також тут передбачено понад 130 варіантів оформлення нового екрану і 30 режимів тренувань. До речі, розробники додали функцію автоматичного визначення тренування.

Xiaomi Mi Band 6 / Скриншот

Фітнес браслет підтримує постійний моніторинг серцебиття, що дає змогу визначати оксигенацію крові і аналізувати якість сну.

Тут передбачено водозахист, що передбачає занурюватися на глибину до 50 метрів. На одному заряді новинка працює до 14 діб. Фітнес-браслет заряджається за допомогою магнітної системи.

Ціна

На китайському ринку коштує 43 долари (1200 гривень). Про доступність та ціни пристрою в Україні буде повідомлено додатково.