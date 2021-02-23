Xiaomi Mi Band 6 отримав необхідні схвалення за межами Китаю

Компанія Xiaomi працює над новим поколінням свого фірмового фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 6. При чому презентацію вже не довго чекати, адже модель отримала всі необхідні сертифікати за межами Китаю.

До речі, назва Xiaomi Mi Smart Band 6 вже отримала підтвердження в документації – у базі даних індонезійського напівдержавного оператора-монополіста Indonesia Telecom, де ґаджет вже пройшов сертифікацію.

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Раніше модель отримала необхідний сертифікат для Індії.

Що відомо про Mi Smart Band 6

Згідно з попередніми даними, розумний браслет Xiaomi Mi Band 6 буде багато в чому “кращий” за попередника Mi Band 5. Новинка отримає підтримку датчиків для замірів кисню в крові SpO2, модуль для безконтактної оплати NFC, GPS. Також він буде підтримувати голосового помічника Alexa.

Серед нововведень – більший розмір екрану. Розшириться і програмна функціональність. Зокрема, замість 11 режимів активності буде вже 30, в числі нових – танці, зумба, крикет, баскетбол і кікбоксинг.

Також, за чутками, з'явиться додаток Pomodoro Tracker, що дає змогу переглядати розширену статистику сну прямо на самому фітнес-браслеті.